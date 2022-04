Per una Pasqua di qualità, MeFugo ad Avezzano

Pasqua si avvicina e, come ogni anno, riparte la corsa ad uova di cioccolato e dolci tipici. Per la vostra tavola potrete accontentarvi, come fanno in molti, dei soliti prodotti industriali, tutti uguali, con la loro bella dose di conservanti che li fa “durare” fino a Ferragosto, magari in offerta sottocosto come prodotto civetta… Il nostro consiglio è invece quello di comprare magari un dolce in meno, ma di sceglierlo buono ed artigianale! Per andare sul sicuro esiste un luogo ad Avezzano che della ricerca e della qualità dei prodotti sta facendo un proprio punto di forza: parliamo di MeFugo – il mercato futuristico del gusto, il raffinato spazio enoteca-gastronomia ricavato all’interni dell’ex Palaghiaccio ad Avezzano, col quale ormai da tempo abbiamo avviato una bella collaborazione. Siamo andati a trovarli per vedere cosa hanno selezionato quest’anno per dare un tocco di originalità alle prossime festività pasquali. Partiamo dalle colombe.

Quest’anno gli amici di MeFugo hanno scelto tre marchi principali, molto noti agli appassionati: De Vivo, Jacopo Maestri e Quacquarini. Col primo scendiamo in Campania, e precisamente a Pompei: qui i De Vivo portano avanti da tre generazioni una pasticceria che fa dei lievitati il proprio biglietto da visita. Le loro colombe artigianali, e ancor di più i panettoni, vincono regolarmente premi nei principali concorsi nazionali e puntano tutto su una lavorazione al 100% artigianale con materie prime di assoluta qualità. Quindi parliamo di un marchio assolutamente top, per chi può permetersi di spendere qualcosa in più del solito e vuole un dolce davvero d’autore.

Da MeFugo troverete un assortimento completo, che oltre alla classica nocciolata, propone la versione al cioccolato, quella con crema al limone e quella al pistacchio. Per chi vuole provare qualcosa di diverso, un paio di proposte ispirate alla tradizione campana: quella alla zeppola napoletana, il tipico dolce di San Giuseppe con amarene candite e un ripieno di ganache al gusto di crema pasticciera; e quella alla pastiera con agrumi, coperta di cioccolato bianco, con le classiche scorze di arancia candita e grano.

Jacopo Maestri è un brand che ha il pregio di saper coniugare una produzione in grandi numeri, con la qualità di materie prime selezionate e di processi di lavorazione senza “forzature”, dove gli impasti, la lievitazione, la cottura e il raffreddamento avvengono senza stress. Il risultato finale è una colomba profumata, morbida e fragrante, che ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oltre alla classica, anche in versione senza canditi, troverete da MeFugo quella pere e cioccolato e la golosissima amarena e gocce di cioccolato.

Quacquarini è un marchio a cui quelli di MeFugo sono molto affezionati, per la versatilità e la qualità delle loro proposte, che dal settore dolciario si estendono fino a quello vinicolo. L’azienda si trova infatti nelle Marche ed è nota per la produzione del tradizionale vino Vernaccia di Serrapetrona, di cui Alberto Quacquarini è il principale produttore. Dal 1989 il laboratorio della Dolciaria Quacquarini realizza creazioni di pasticceria artigianale, che coniugano le ricette della tradizione con inaspettate variazioni, grazie alla continua ricerca di nuovi gusti che nascono dall’impiego dei prodotti tipici del territorio. Ovviamente non poteva mancare la Colomba alla Vernaccia, che si accompagna a versioni più tradizionali o creative, come la colomba al caffè e quella con impasto integrale condita con pere, noci e cioccolato.

Infine, restando in casa Abruzzo, segnaliamo le colombe artigianali di Merlini, un laboratorio di pasticceria di Isola del Gran Sasso, che abbiamo già conosciuto per la qualità e creatività dei panettoni. Due le versioni selezionate: l’immancabile versione classica e quella più “esotica”, cocco e amarena, che vi sorprenderà per un accostamento di sapori davvero originale.

Insomma, per una Pasqua diversa all’insegna della qualità e della originalità da MeFugo, presso l’ex palaghiaccio di Avezzano in via N. Copernico 46, troverete una vasta scelta. Prossimamente vi racconteremo delle uova di cioccolato…