“Per una nuova destra”, il giornalista e deputato Capezzone presenta ad Avezzano il suo nuovo libro

L’8 gennaio, a partire dalle 16, si terrà all’interno del salotto di città “Nicola Irti”, nella “Sala Montessori”, la presentazione del nuovo libro del giornalista, politico e opinionista, già portavoce del PdL, della prima Forza Italia, nonché deputato della Repubblica, Daniele Capezzone.

“Sarà un piacere ospitare in città l’amico Daniele in occasione della presentazione del suo nuovo libro – Per una nuova destra”, sottolinea Simonelli, “cogliendo l’occasione per un momento di confronto su temi, quali l’offerta politica e la necessità di un suo rinnovamento, quantomai attuali in un panorama in totale divenire”.

“Nazione Futura ormai rappresenta, e lo sarà ancora più nel tempo”, precisa, “un punto di riferimento per il dibattito politico nel centrodestra partitico ed in tutto quell’enorme civismo di area che conta amministratori lontani dalle sigle, forte di un radicamento territoriale in tutta la Penisola, punto di approdo testimoniato, se ancora ve ne fosse bisogno, dallo spazio riservatoci all’interno dell’ultima edizione di Atreju”.

“Un plauso va fatto all’amministrazione cittadina che, dimostrando di gradire la cultura partecipata e non unidirezionale, sta proseguendo su di un percorso”, conclude Simonelli, “che premia il pensiero plurale e non eterodiretto”.