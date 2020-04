Per un pezzo di pane, il romanzo di Pietro Guida gratis online (capitolo XIII) #iorestoacasa

Leggi il capitolo XIV (Il Pane).

È ancora tempo di restare a casa. Questo virus, se da un lato ci obbliga tra le pareti domestiche, dall’altro ci fa guardare con occhi diversi gli spazi in cui viviamo e la casa diviene il luogo dove viaggiare nel tempo e volare con la fantasia.

Per questo motivo abbiamo deciso di essere in qualche modo vicino a tutti i nostri lettori non solo con le incalzanti notizie, spesso drammatiche che in queste settimane siamo costretti a pubblicare, ma anche con una iniziativa che, speriamo, possa essere apprezzata contribuendo a tenervi compagnia in questi giorni di quarantena forzata.

Il secondo libro che proponiamo alla vostra attenzione, dopo il bestseller Polvere di Lago, è il lavoro di narrativa Per un pezzo di pane, messo a disposizione gratuitamente dall’autore Pietro Guida e dalla casa editrice.

I 14 racconti contenuti in questo libro parlano dell’assurdità della vita… e della morte. Dopo aver letto queste storie vere, ogni fatto incredibile a cui andrete incontro vi sembrerà la consuetudine. I fatti straordinari ma realmente accaduti sono ambientati tra gli anni ’20 e gli anni ’70. In queste pagine, secondo la profonda intuizione del poeta Romolo Liberale, «confluiscono più componenti che caratterizzano la sensibilità prima e la scrittura poi dell’autore, mai prendendo la distanza dai travagli di un’umanità che si direbbe figliata da un dio minore».