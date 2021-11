Per la vostra festa di Natale aziendale perché non pensate a un’originale cena in Cantina?

Il Natale è alle porte. Arriva il momento quindi di scambiarsi gli auguri e di trascorrere momenti di convivialità che rendono unico il mese di dicembre. Trovare la location adatta per farlo non è sempre facile, soprattutto quando si tratta di organizzarlo con i propri colleghi e datori di lavoro.

Perché non una cena all’interno di un’azienda vinicola?

Tenuta Secolo IX ha pensato bene di rendervi l’impresa meno difficile. E’ infatti aperta la sala degustazioni della tenuta per una soluzione originale da proporre a chi lavora con voi. Non parliamo della classica cena, ma di una serata in cui si potranno degustare i vini della cantina nonché assaggiare le specialità del territorio: tutti prodotti a kilometro zero, in un’atmosfera natalizia che farà da protagonista.

Si sa, la festa di Natale è un appuntamento al quale le imprese difficilmente rinunciano. Quali migliore occasione, infatti, per consolidare i rapporti tra le figure che lavorano all’interno dell’azienda?

Gli ingredienti giusti per parlare degli obiettivi raggiunti e rinnovare i buoni propositi per l’anno successivo sono proprio quelli offerti da Tenuta Secolo IX: location moderna, familiare, spaziosa – in cui si rispettano tutte le norme anticovid per passare una serata in totale sicurezza – con un panorama naturale mozzafiato. Cibo del territorio per far conoscere le specialità di una terra tutta da scoprire e degustazione di vini abruzzesi che hanno ricevuto premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Insomma, se non hai ancora trovato il posto giusto per la tua cena aziendale natalizia, ora sai a chi rivolgerti.

Contatti:

3356517747 – Stefano Zuchegna

Contrada Vicenna, 5/A, 65121

Castiglione a Casauria.

#adv