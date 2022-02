Per la prima volta una psicoterapeuta marsicana vicepresidente dell’ordine: è Maria Rosita Cecilia

Avezzano. Lo scorso 19 Febbraio 2022 presso la sede istituzionale dell’ordine degli psicologi della regione Abruzzo, Sala A. Conte in L’Aquila, si è insediato il nuovo consiglio con l’elezione delle cariche istituzionali. Il prof. Enrico Perilli, già consigliere comunale dell’Aquila, professore dell’università degli studi dell’Aquila e senatore accademico, è il nuovo presidente dell’ordine degli psicologi d’Abruzzo. Il professor Enrico Perilli è il primo aquilano ad essere stato eletto presidente.

La vice presidenza va per la prima volta ad una marsicana, la dott.ssa Maria Rosita Cecilia, psicologa psicoterapeuta, dottore di ricerca presso l’università degli studi dell’Aquila. La dott.ssa Cecilia, già eletta consigliere durante le scorse elezioni ordinistiche, era in precedenza stata designata componente del gruppo di lavoro per il piano sociale per la provincia dell’Aquila.

La tesoreria va alla dott.ssa Paola Cerratti, psicologa psicoterapeuta, docente universitario presso l’Università degli Studi di Chieti, già referente del tavolo di lavoro sull’autismo nella precedente consiliatura.

Il dott. Matteo Perazzini, psicologo specializzando in psicoterapia, borsista di Ricerca e Cultore della Materia presso l’Università degli Studi dell’Aquila è stato insignito della carica di Segretario.

I quattro incaricati sono tutti rappresentanti della lista vincente AltraPsicologia, espressione, a livello nazionale, della volontà di rinnovamento dell’Ordine.

Consiglieri sempre della lista AltraPsicologia, i dott.ri Alessio Sangiuliano, Marco Mancini, Gloria Di Rocco, Claudia Ciabattoni e la rappresentante dell’Albo B la dott.ssa Maurizia Ciccocioppo. Per la minoranza sono risultati eletti i dott.ri Giovanni Pendenza, Clementina Petrocco, Daniela Marchetti, Maria Cristina Bernabei, Francesca Di Girolamo, Teresa Di Fiore in rappresentanza della lista Comunità PsicologiAbruzzo.