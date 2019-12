Per la patata del Fucino anno di grandi traguardi, a Lecce nei Marsi convegno su analisi e prospettive

Celano. Per la Patata del Fucino IGP si conclude un 2019 pieno di grandi traguardi e importanti investimenti, oggetto di un convegno dedicato all’analisi di quanto prodotto e agli investimenti futuri. Oggi infatti, al ristorante “Madonna del Pozzo” a Lecce nei Marsi, si terrà un importante incontro con consumatori e operatori economici per ricordare tutte le iniziative portate avanti nel corso dell’anno dall’Associazione Marsicana Produttori Patate (AMPP) e per parlare delle nuove prospettive di sviluppo per il 2020.

Interverranno Rodolfo Di Pasquale, presidente AMPP, che aprirà i lavori, Alessandro D’Ovidio che relazionerà sull’andamento della campagna pataticola 2019, Bianchi Battista invece presenterà tutti i progetti messi in campo per combattere gli effetti collaterali delle malattie delle patate, grazie anche all’utilizzo di prodotti non nocivi per l’uomo e rispettosi dell’ambiente. Interverrà poi Domenico D’Ascenzio, di Regione Abruzzo, che ollustrerà il nuovo Piano di Azione Nazionale e Matteo Cavazza, che ha realizzato la ricerca di mercato “Patata del Fucino IGP – Strategie di promozione del marchio IGP nella GDO, tv e canali digitali” presentata a luglio all’ENIT a Roma, approfondirà sulle tecniche di promozione sui canali televisivi e web marketing del marchio. A concludere Sante Del Corvo, direttore del Covalpa Abruzzo.

Momento cruciale del convegno sarà l’attività di incoming per operatori e giornalisti per far conoscere sempre più caratteristiche e qualità del territorio del Fucino dove nasce una Patata talmente unica da essere riconosciuta IGP. Sarà questa anche un’occasione per presentare le nuove strategie, per sensibilizzare sulle tecniche di coltivazione che AMPP porta avanti da anni e per guardare al futuro con fiducia, essendo capace sempre di generare profitto e dare ai propri clienti il migliore prodotto.