Per il ricco cartellone di eventi dell’estate avezzanese in scena sabato le band musicali Life Jackets e Maxwell Pies

Avezzano. Il ricco cartellone degli eventi per l’estate avezzanese ospiterà sabato 11 agosto due band musicali in piazza Risorgimento, a partire dalle ore 21.30. Il primo gruppo ‘Life Jackets’, formato da Mario Santomaggio (Batteria), Antonio Natalini (basso), Roberto Di Domenico (chitarra) si esibirà con un repertorio di musica blues. Sarà poi la volta dei “Maxwell Pies”, un gruppo musicale formato da giovani promesse: Matteo Di Domenico (chitarra), Giovanni Ridolfi (Voce), Giordano De Amicis (basso) e Mirko Felli (batteria) che proporranno un repertorio che prevede principalmente rock/Hard rock che parte dal Rock anni Settanta (AC/DC, Led Zeppelin, ZZtop) per arrivare ad un rock più moderno (Red Hot Chili Peppers) . I ragazzi presenteranno anche brani inediti di loro composizione creando un bellissimo spettacolo di note con l’impegno e la bravura che da diversi anni ormai li caratterizza e li tiene uniti in un rapporto di amicizia che va ben oltre la musica. Prosegue, quindi, l’ampio calendario di eventi che fino a settembre accenderanno l’estate ad Avezzano, in grado di coniugare cultura, cinema, musica, teatro, serate di solidarietà, spettacolo e divertimento per tutti. Un calendario diventato con successo contenitore di altre prestigiose manifestazioni, come la Settimana Marsicana e Festiv’Alba.

