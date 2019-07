Per Collarmele passa Il Cammino delle Genti. Natura, sport, sapori e rappresentazioni teatrali al centro di oltre due settimane di eventi

Collarmele. Il bellissimo borgo di Collarmele si prepara a due settimane dense di interessanti appuntamenti per la collana “Il Cammino delle Genti”. Tra sabato 27 luglio e martedì 13 agosto i visitatori potranno sperimentare sport all’aria aperta nelle splendide location offerte da questa privilegiata terrazza che sfocia sulla piana del Fucino, lasciarvi conquistare dalla degustazione di prelibatezze autoctone per il palato, perdervi nella maestosità dell’infinito con osservazioni guidate della volta celeste alla scoperta di antichi miti e racconti, sperimentare le vibrazioni delle armonie musicali e lasciarvi trasportare in un viaggio immaginifico con spettacoli teatrali itineranti.

Di seguito il programma dettagliato: sabato 27 luglio si andrà “dalla mattina alla sera” con un risveglio muscolare cui seguiranno lezioni di zumba nel verde della splendida natura marsicana; domenica 28 luglio sveglia alle 7:30 per un’escursione sul “Torrione della Neviera”, torre normanna alta oltre 18 metri e, nel pomeriggio, con inizio fissato per le 17:00, tutti sui pedali con Mountain Bike e Spinning; in serata, giusta ricompensa per il palato con la degustazione di prodotti tipici come i salumi e lo zafferano (prenotazioni al 3394417629) e, a seguire, una coinvolgente “Passeggiata tra le stelle” con osservazione astronomica guidata e racconti su ancestrali miti e storie; venerdì 2 agosto, alle 21:00, il Teatro Lanciavicchio vi propone “Le Stanze del Tempo”, immaginifico spettacolo teatrale itinerante sulla storia del lago Fucino e della famiglia Torlonia; sabato 3 agosto pomeriggio di giochi e laboratori per bambini; domenica 4 agosto, alle 21:00, concerto di fiati con i talenti della scuola “Armonie Sirentine”; giovedì 8 agosto, alle 19:30, “Ciacamarini” e piatti tipici della tradizione e, alle 21:00, vitivinicola italo-abruzzese in concerto; martedì 13 agosto, pomeriggio di giochi per i più piccoli e, alle 21:00, concerto di chiusura de “La banda della stradella”.

La proposta è stata realizzata col patrocinio dell’amministrazione comunale di Collarmele e vede in cabina di regia la DMC Marsica. Saranno pertanto settimane interessanti nel ridente borgo marsicano, un’occasione per scoprire luoghi incontaminati e godere di suoni, emozioni e sapori che la Marsica sa offrire!