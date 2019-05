Pentecoste come antibabele, i testi sacri trasformati in musica gospel, nello splendido scenario di Santa Maria in Val Porclaneta

Magliano de’ Marsi. Venerdì 7 giugno 2019, alle ore 18.30 nella chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo, la professoressa Emanuela Mastroddi e Stefano Doschi con il No-Smoke Gospel Chorus, presenteranno “La Buona Novella” la parola di dio in lingua originale, eseguita in musica gospel.

Tutto nasce dall’idea e dalla riflessione di voler accostare le sonorità arcane dei testi sacri alla dirompente espressività degli spirituals. “Come la luce rapida / Piove di cosa in cosa, / E i color vari suscita / Dovunque si riposa, / Tal risonò moltiplice / La voce dello Spiro”. Così Alessandro Manzoni nella Pentecoste descrive la discesa dello Spirito Santo: una pioggia di luce che suscita i colori e viene intesa da tutti, quasi a ricomporre i molteplici idiomi di Babele. L’essenzialità e la purezza del messaggio evangelico fanno sì che esso sia molteplice, atto ad essere recepito da ogni uomo. La parola viva di Gesù (God-spell) sa tradursi nel greco dei Vangeli, nelle lingue del mondo, in arte, in musica. La Parola rivelata sa tradurre la sofferenza in speranza e riscatto nei canti di preghiera e di lotta dei neri d’America.