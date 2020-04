Pendolari, Piacente: stupiti per le dichiarazioni della provincia, si rivolga a Marsilio

Capistrello. “Abbiamo letto con piacere e stupore, al tempo stesso, le dichiarazioni del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Gianluca Alfonsi e del Presidente della Provincia Angelo Caruso – afferma Francesco Piacente, segretario provinciale del PD – in merito alla richiesta di rimborso degli abbonamenti per studenti e pendolari delle aree interne. Prendiamo atto, dunque, che siamo finalmente tutti d’accordo ad aiutare studenti e famiglie in questo momento di grande difficoltà: l’unico contrario in Abruzzo sembra essere Marsilio e il suo Governo regionale”.

“Caruso e Alfonsi dimenticano, infatti, che proprio i loro referenti regionali di destra, nel corso del Consiglio del 1 aprile, bocciarono gli emendamenti del Partito democratico per il rimborso degli abbonamenti. Ai loro referenti regionali devono quindi rivolgere le proprie rimostranze per non aver dato la giusta attenzione alle famiglie e agli studenti di questo territorio. Non si possono fare due parti in commedia: sul territorio la propaganda e in Consiglio regionale bocciare le misure economiche in favore dei cittadini”.

“Se la richiesta dei Consiglieri di destra della Provincia è vera e sincera – conclude – richiedano ai loro referenti in Regione che le misure proposte dal Gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale per il rimborso degli abbonamenti siano approvate. Altrimenti, se non si ha questa forza, si eviti almeno di prendere in giro i cittadini”