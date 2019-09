Pendolari e studenti delle aree interne, il sindaco di Celano Santilli: mettiamo da parte i campanili nell’interesse comune

Celano. Il sindaco di Celano, Settimio Santilli, ha ritenuto opportuno un intervento riguardante il recente provvedimento regionale attinente pendolari e studenti delle aree interne.

“Ritengo opportuno intervenire, non per prendermi i meriti su vicende su cui un politico ha il dovere di interessarsi senza farne vanto alcuno, ma perché la mistificazione della realtà dei fatti non può e non deve divenire una normale prassi consolidata.

Nell’incontro del 12 luglio in Regione con il Presidente Marsilio, il dirigente di Trenitalia Dottor Marco Trotta e il funzionario regionale trasporti ing. Riccardo Terzini, sono state fatte delle richieste per pendolari e studenti Marsicani, cui ha fatto seguito una pec di risposta in data 1 agosto da parte della Regione stessa, al comune di Celano con le variazioni ufficiali, che sintetizzo.

Partenza da Avezzano alle ore 06:30, arrivo a Pescara ore 09:05;

Partenza da Avezzano alle ore 07:20, arrivo a Pescara ore 10:00 con combinazione tra bus e treni;

Partenza da Avezzano alle ore 12:55 arrivo a Sulmona alle ore 14:06;

Partenza da Avezzano alle ore 13:55, arrivo a Sulmona ore 15:18;

Partenza da Pescara alle ore 11:19, arrivo ad Avezzano alle ore 13:45;

Partenza da Sulmona alle ore 14:16 arrivo a Sulmona alle ore 14:10;

Partenza da Pescara alle ore 18:21 nei giorni feriali con autobus sostitutivo da Sulmona per Avezzano con arrivo previsto ad Avezzano alle ore 20:50.

Previsione di un collegamento serale di rientro da Pescara con istituzione di una corsa sostitutiva con bus con partenza alle 19:50 per Avezzano in coincidenza con treno R12103 Pescara 18:21-Sulmona 19:43, la corsa non effettuerebbe fermate intermedie ed impiegherebbe circa 1h di percorrenza. Collegamento attuabile con la combinazione treno+bus con medesimo titolo di viaggio.

Il collegamento Pescara-Roma ha bisogno di ben altri contributi ed obiettivi da raggiungere negli interessi dei pendolari e dell’economia delle aree interne.

Sarebbe opportuno mettere da parte campanilismi sempre più sterili, le rivendicazioni strumentali ed operare, invece, tutti uniti per il raggiungimento di un obiettivo che non è solo di una parte politica, ma appartiene a tutta la comunità Marsicana ed abruzzese”.