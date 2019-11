Pedone investito su via Roma, le proteste dei residenti: la strada è poco illuminata, non è la prima volta

Avezzano. Pedone investito su via Roma, rilievi in corso della polizia locale. Nel tardo pomeriggio un pedone è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali su via Roma, all’angolo di via della Pineta. Nessuna grave conseguenza per l’anziano, che è stato trasportato al pronto soccorso di Avezzano per accertamenti. L’uomo alla guida si è subito fermato per sincerarsi delle condizioni del pedone. Sul posto è giunta l’ambulanza e la polizia locale che ha effettuato tutti i rilievi del caso.

Molti residenti della zona hanno lamentato però una condizione permanente, ossia la scarsa illuminazione della zona e del tratto interessato. Non è infatti la prima volta che avvengono episodi del genere, secondo alcuni testimoni, infatti, la cosa è stata fatta presente più volte al Comune e ai vigili urbani, ma purtroppo la situazione non sembra cambiare.

Il tratto di strada di via Roma, soprattutto in condizioni di maltempo, viene spesso lasciato al buio e nessuno fa niente per migliorare la situazione. Sempre secondo alcuni testimoni, che hanno avvertito i soccorsi subito dopo l’investimento, l’ambulanza sarebbe arrivata dopo più di 20 minuti dalla chiamata.