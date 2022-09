Pedalata Roma-Santa Maria di Leuca, Pescina la prima tappa abruzzese: attesi centro ciclisti

Pescina. Cento ciclisti e appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia approderanno oggi pomeriggio intorno alle 17 a Pescina, in occasione della pedalata “Roma-Santa Maria di Leuca 2022” dedicata al centenario della Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e inserita nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana. Il percorso di mille chilometri in 10 tappe, attraverserà 4 regioni e 100 comuni italiani.

La pedalata è parte del progetto “La Storia in bici”, arrivato quest’anno alla sua sesta edizione, che ha inizio giovedì 1° settembre con partenza dalle Catacombe di San Calisto di Roma per terminare mercoledì 10 settembre con la tappa finale a Santa Maria di Leuca. Il percorso, attraverso le Consolari, toccherà borghi e città di Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia. Nella tratta abruzzese, attraverso i tratturi della transumanza, percorrerà la Majella per dirigersi verso la Costa dei Trabocchi.