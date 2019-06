Le democratiche fanno squadra in vista della Conferenza delle donne: ecco quali sono le nostre priorità

Avezzano. Le democratiche si riuniscono in vista della Conferenza delle Donne. Si è svolta ieri nella sede del Partito democratico di Avezzano l’assemblea delle donne per definire i prossimi passi in vista della Conferenza. Il 40% degli iscritti del Pd sono donne. Le nostre regole statutarie, al fine di promuovere la presenza femminile nella dirigenza già prevedono in tutti gli organismi l’alternanza di genere, ma il Partito democratico ha ripristinato uno strumento di partecipazione aperto anche a chi non è iscritto al Pd, la Conferenza delle Donne.

Alla Conferenza potranno quindi aderire non solo le iscritte al partito, ma tutte le donne che si sentono impegnate per rimettere al centro il ruolo delle donne nel dibattito pubblico e nella politica.

Termine ultimo per l’iscrizione alla Conferenza è l’8 settembre, dopo la chiusura del tesseramento la Conferenza delle donne si organizzerà a livello territoriale (comunale o provinciale), a livello regionale e, infine, a livello nazionale, con una Assemblea che eleggerà la sua portavoce a ottobre.

Il compito della Conferenza sarà quello di evidenziare le differenze di genere che esistono, lavorare perché le cause che portano alle differenze siano rimosse, portare una “ visione di genere” su tutte le tematiche.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: confdemocraticheaq@libero.it – oppure chiamare il numero 3480436659.

“La nostra forza, la forza enorme e dirompente delle donne”, hanno commentato, “potrà costituire una spinta e una guida non solo per noi e per il Partito Democratico, ma per tutte e tutti, per un Paese più giusto, a misura di donne e uomini. Il futuro non è un destino già scritto, è un progetto del quale le donne vogliono e devono essere protagoniste”.