Pd Abruzzo: un comitato per le idee che promuove competenze e professionalità della Marsica

Avezzano. “Figure di spicco in Abruzzo che si distinguono per competenza e anche per il lustro che hanno saputo dare al nostro territorio, questo alla base dell’attività che ha caratterizzato il lavoro della segreteria regionale del PD in questo ultimo mese: la creazione di un Comitato per le idee composto da 85 personalità della cultura, dell’impresa, del mondo del lavoro e delle professioni, della scuola e dell’università” dichiara Anna Paolini in una nota che illustra l’iniziativa del Comitato per le idee promosso dal PD nella zona.

“Siamo particolarmente lieti e liete di vedere come anche il nostro territorio è stato interessato dalle attività di costruzione di questo gruppo di lavoro, a metà strada fra un comitato scientifico e un consesso di intelligenze e sensibilità tanto diverse quanto necessarie alla costruzione di una vera alternativa” aggiunge.

“Sono quindi davvero orgogliosa di salutare le presenze di Emma Pomilio, Virna Bonavolontà, Giancarlo Paris, Monica Di Cola, Aldo Antonelli, Amelia Paoloni, Sergio Natalia, Augusta Marconi che daranno protagonismo alla nostra città e al territorio marsicano”, dichiara in conclusione, “l’impegno civile e politico di queste personalità si aggiunge a quello di Lino Guanciale, Marielisa Serone D’Alo, Lorenza Panei e a quello di tutti coloro che in questi giorni continuano ad offrirci disponibilità di partecipazione, per dare una mano all’Abruzzo”.