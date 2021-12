Pazienti senza medico a Carsoli, il sindaco si rivolge alla direzione della Asl

Carsoli – A causa di un altro collocamento in quiescenza avvenuto nell’ambito dei medici di base nel comprensorio zonale di Carsoli, si è verificato un gap di assistenza che ha suscitato non poco allarme tra gli assistiti. Che in massa trovandosi quindi senza un riferimento certo e nelle more di avere in assegnazione un nuovo medico, si sono rivolti al comune. A seguito di ciò il sindaco Velia Nazzarro, è intervenuta presso la direzione generale della Asl 1 Avezzano L’Aquila Sulmona, rappresentando la particolare difficoltà e soprattutto in una situazione non proprio tranquilla anche in relazione alla pandemia da covid 19.

A tal proposito, secondo quanto spiegato dal primo cittadino, il Direttore Generale Asl Dott. Fernando Romano, ha assicurato al primo cittadino un tempestivo e rapido intervento relativamente alla nomina del nuovo medico sostituto, che sarebbe dovuto avvenire nel prossimo gennaio 2022. Un tempo troppo lungo per una situazione che rischia di diventare esplosiva per le troppe problematiche connesse.

“Si spera dunque che nel più breve tempo possibile – afferma il sindaco – la Asl possa intervenire e risolvere questa situazione che sta riguardando centinaia di assistiti, il direttore generale dal canto suo ha mostrato la piena disponibilità e di questo lo ringraziamo”.