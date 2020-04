Pazienti in riabilitazione Covid negli ospedali marsicani, il sindaco Iulianella chiede chiarimenti urgenti

Pescina. Si torna a parlare dei presidi marsicani che saranno usati come centri di riabilitazione per i pazienti che hanno superato l’influenza da Coronavirus. Infatti, dopo le parole di ieri del consigliere regionale Simone Angelosante anche il sindaco di Pescina, Stefano Iulianella, è tornato sulla questione esponendo, attraverso un post, alcuni interrogativi che esprimono la sua preoccupazione.

“Il nostro auspicio, come noto, era altro” si legge nel post “ma prendiamo atto della determinazione dell’Azienda. In seguito alle notizie di ieri sul Serafino-Rinaldi, prima di esprimere un giudizio, vorremmo conoscere i seguenti punti: la riabilitazione post Covid19 sarà compatibile con gli altri servizi presenti nel nostro presidio sanitario? e poi, il PPI (ex pronto soccorso, per intenderci) e gli altri servizi ancora sospesi, quando verranno riattivati?

Vista l’esperienza di Atessa, vogliamo leggere con attenzione il provvedimento per comprendere portata ed effetti della decisione. Appunto per questo, abbiamo inviato una nota alla Direzione Generale per ricevere copia dell’atto” conclude il primo cittadino di Pescina.