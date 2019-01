Paziente afferra una spranga e minaccia il personale sanitario, attimi di panico nel reparto di Geriatria ad Avezzano

Avezzano. Attimi di paura nella notte tra mercoledì e giovedì all’ospedale di Avezzano. Un paziente, ricoverato nel reparto di Geriatria, poco dopo le 23 ha iniziato ad agitarsi. L’uomo, in stato confusionale, inizialmente ha iniziato ad alzare la voce contro il personale sanitario. Poi ha preso un’asta e ha cominciato a colpire gli arredi creando il panico tra gli infermieri presenti.

In molti hanno cercato di calmarlo per evitare che potesse farsi del male e potesse farlo ad altri pazienti ricoverati. L’anziano però non si rendeva conto delle sue azioni e non ascoltava quello che gli veniva detto dagli infermieri. Immediato e risolutivo è stato poi l’intervento degli uomini della vigilanza interna all’ospedale di Avezzano che, entrati nel reparto di Geriatria, hanno fermato il paziente e gli hanno tolto l’asta cercando di impedirgli di fare danni ulteriori. Il personale medico lo ha poi preso in carico per visitarlo e farlo tranquillizzare. Giulia Antenucci