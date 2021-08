Pausa estiva per nonni e nonni nel verde della Residenza Lycia di Lecce nei Marsi

Lecce nei Marsi. Far sentire tutti di casa e soprattutto far sentire tutti in famiglia sono i principi base della Residenza Lycia di Lecce nei Marsi. Una struttura della famiglia Favoriti dove ai nonni e alle nonne che trascorrono il loro tempo lì viene assicurato il calore della casa e l’assistenza medica di qualità grazie a un team di professionisti sempre a loro disposizione.

Gli ambienti sono stati creati per fare in modo che gli anziani possano ritrovare i loro spazi e possano al tempo stesso condividerli con gli altri coetanei presenti con i quali, inevitabilmente, si instaura da subito un rapporto di amicizia e fratellanza. In tanti si rivolgono alla famiglia Favoriti, con una tradizione medica – assistenziale decennale alle spalle, che ha creato una residenza per anziani e disabili autosufficienti o non autosufficienti Lycia dove gli ospiti sono seguiti 24 ore su 24.

A caratterizzare la struttura sono gli ampi spazi, il verde dell’ampio giardino, e poi l’orto, la cucina e la sala pranzo con il grande focolare dove tutti si radunano per raccontarsi storie di un tempo tra risate e un pò di emozione. Tutti svolgono attività quotidiane grazie al supporto delle animatrici e del personale.

Da una parte c’è chi si occupa di annaffiare le piantine, dall’altra chi raccoglie pomodori, dall’altra ancora chi va nel pollaio in cerca delle uova. A ora di pranzo sono loro stessi che apparecchiano la tavola e si preparano a consumare un pasto speciale, preparata dai cuochi della struttura, con prodotti rigorosamente a chilometro zero.

A disposizione dei nonni e delle nonne ci sono inoltre 9 medici specializzati e un team messo a disposizione dalla famiglia Favoriti per erogare tutte le prestazioni mediche di cui necessitano senza dover sborsare nulla in più della quota mensile. Gli anziani, quindi, possono ricevere visite specialistiche e consulti medici di ogni genere in base alle loro esigenze senza dover uscire dalla residenza Lycia e soprattutto senza dover andare alla ricerca di quel dottore che, in questo caso, si ha direttamente al proprio fianco.