Paura sulla A25 per una auto in fiamme, traffico bloccato tra Cocullo e Pescina

Avezzano. Paura in A25 per un veicolo che improvvisamente durante il viaggio è andato in fiamme. Il fatto si è verificato poco fa in direzione Roma-Teramo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’auto il conducente del veicolo avrebbe fatto appena in tempo ad abbandonare il veicolo unitamente alla moglie, dopo aver visto le fiamme uscire improvvisamente dal cofano. Fortunatamente non vi sono stati feriti, ma il traffico è stato comunque bloccato tra Cocullo e Pescina per i soccorsi e gli interventi che sono tuttora in corso.