Paura nell’aquilano: getta cenere della brace e provoca un principio d’incendio

Rocca di Mezzo. Paura oggi pomeriggio a Rocca di Mezzo per un principio di incendio che si è sviluppato tra la vegetazione, vicino a un albergo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme sono partite dal punto in cui un uomo ha gettato la cenere della brace. Per fortuna il proprietario dell’hotel si è reso conto di quanto stava accadendo ed è subito uscito per contenere il fuoco, spegnendo con il getto di una pompa d’acqua. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dell’Aquila della squadra boschiva, i volontari della protezione civile e i militari dell’Arma della locale stazione. Per fortuna il rogo è stato subito spento e bonificato. Solo qualche giorno fa un altro hotel era stato minacciato dalle fiamme che hanno coinvolto la boscaglia sulla via di Secinario. Area che ancora viene tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine per timore che possa riaccendersi. A scatenare le fiamme allora è stato un furgone che ha preso fuoco dopo essere uscito di strada.