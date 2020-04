Paura nel Fucino per un camion uscito di strada, sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso

Avezzano. Paura nel Fucino per un mezzo pesante uscito di strada. L’incidente stradale, come riportato da NewsBlack., è avvenuto intorno alle 13, a Strada1. Diverse persone si sono fermate preoccupate per le condizioni di salute dell’autista del mezzo.

Il camion, finito su un campo adiacente alla strada, pare sia di un’azienda del posto. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente ma si suppone che il manto stradale fosse particolarmente scivoloso per via della pioggia.

L’autista potrebbe aver perso il controllo del mezzo dopo aver urtato contro il ciglio della carreggiata.

Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute dell’uomo alla guida ma non dovrebbe aver riportato gravi ferite. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.