Paura del temporale, scout chiamano i vigili del fuoco e chiedono di essere evacuati

Villavallelonga. Vigili del fuoco e carabinieri forestali in azione a Villavallelonga in località Fonte Astuni, dove è in corso un forte temporale. Da giorni un gruppo di quaranta scout, ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni, provenienti da

Triggiano in provincia di Bari, si trovano le bosco di Villavallelonga.



Oggi sono stati sorpresi da una forte grandinata. “Il violento nubifragio di pioggia e grandine ha annullato quasi totalmente la visibilità e inondato l’area camping che li ospitava.“, scrivono i vigili del fuoco, “gli accompagnatori hanno dato l’allarme telefonicamente alla sala operativa dei vigili del fuoco che hanno tempestivamente raggiunto il gruppo con ben cinque mezzi fuoristrada. Dopo un lungo e impegnativo percorso di montagna, i ragazzi, fortunatamente tutti illesi, sono stati trasportati nell’abitato di Villavallelonga dove è stata messa a disposizione la locale palestra comunale per il loro ricovero in sicurezza”.

Sul posto anche il sindaco Leonardo Lippa.

Solo qualche giorno fa un’altra richiesta di aiuto è arrivata, questa volta al 112, da un altro gruppo di scout che stava soggiornando a Lecce nei Marsi. In questa occasione si trattava di paura per gli orsi, arrivati vicini alle tende, evidentemente richiamati dall’odore del cibo e dei rifiuti.

