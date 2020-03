Paura coronavirus, extraterrestre tra gli scaffali del supermercato ad Avezzano (video)

Avezzano. Non solo la mascherina e i guanti ma anche una tuta sterile per poter fare la spesa in tutta tranquillità. Stanno uscendo così di casa gli avezzanesi in questi giorni di emergenza Coronavirus. C’è chi sceglie di mettersi una mascherina chirurgica, chi opta per quelle più professionali e chi addirittura si copre da cima a fondo con una tuta sterile monouso.

Le foto dei pochi cittadini che stanno uscendo in queste ore unicamente per fare scorte nei supermercati sta facendo il giro del web. Non si tratta di ironia, ovviamente, ma solo di uno scenario che per molti è surreale. La prevenzione, però, in questi casi, non è mai poca.