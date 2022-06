Paura alla Cartiera di Avezzano, partito incendio nell’area della produzione: nessun ferito

Avezzano. Paura questa sera, poco prima delle 20.30, allo stabilimento della Cartiera di Avezzano, nel nucleo industriale, per un incendio si è sviluppato nell’area produzione. Le fiamme sono state spente in poco tempo, per fortuna anche per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati registrati danni ingenti.

Non è ancora chiaro da dove siano partite le fiamme.

Non sono rimasti coinvolti dipendenti o personale addetto alla sicurezza.