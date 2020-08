Paura ad Avezzano per un’auto in fiamme su via Roma, traffico in tilt

Avezzano. Paura ad Avezzano per un’auto in fiamme. Pochi minuti fa, infatti, si è verificato un incendio di una macchina su via Roma ad Avezzano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della città per i rilievi del caso e per domare le fiamme. Non si conoscono ancora le dinamiche che hanno portato all’incendio.

Il fatto ha provocato lunghe file in strada.