Paura a Scurcola per un incendio partito da delle rotoballe, vigili del fuoco a lavoro per accertare le cause

Scurcola Marsicana. Paura in serata a Scurcola Marsicana, dove alle porte del paese, non lontano dalla rotatoria di Magliano, è divampato un incendio. Le fiamme si sono alzate in cielo per diversi metri quindi si sono riversati in strada diversi curiosi e residenti preoccupati per quanto accaduto.

Per spegnere le fiamme, che hanno interessato delle rotoballe che si trovavano su un campo, sono interventi i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei carabinieri.

Le fiamme sono state spente ma per accertare le cause del rogo domani mattina i vigili del fuoco faranno un sopralluogo.