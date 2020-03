Paul Jockey DJ set dal balcone di casa, un’ora di musica per movimentare il sabato sera degli avezzanesi in quarantena (video)

Avezzano. Sono molti gli artisti che in questi giorni, in piena emergenza coronavirus, stanno provando a rendere meno noiose le giornate degli italiani. Anche nella Marsica qualcuno ha risposto all’appello, come il celebre Paul Jockey, al secolo Paolo De Angelis.

Lo storico DJ avezzanese ieri sera ha tenuto un’ora di spettacolo dal balcone di casa sua, in diretta Facebook, mettendo sul piatto del giradischi vecchie glorie della musica anni 60/70/80, ma anche tanta dance degli anni 90 e classici abruzzesi come “Cicirinella”.

I vicini del quartiere “cesolino”, così come i tanti che l’hanno seguito in diretta su Facebook, sembrano aver apprezzato l’idea del DJ avezzanese, che con il suo DjSet ha riportato almeno per una sera la normalità dei vecchi sabato sera avezzanesi, strappando anche al DJ la promessa di un bis per il prossimo sabato notte.

Di seguito il video della diretta Facebook.