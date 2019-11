Patto trasversale per governare la Provincia dell’Aquila, alleanza tra i marsicani Giovagnorio (Pd) e Alfonsi (Fdi)

Avezzano. Si è costituito, dopo la prima riunione del rinnovato Consiglio della Provincia dell’Aquila, il gruppo che aderisce alla maggioranza del Presidente, Angelo Caruso, denominato “Marsica in Provincia”, composto dai consiglieri, Gianluca Alfonsi di Fratelli d’Italia, capogruppo, e Roberto Giovagnorio (Pd). La decisione maturata dall’assessore comunale di Tagliacozzo, Roberto Giovagnorio, scaturisce dalla “necessità di rappresentare il territorio della Marsica in seno al Consiglio della Provincia che, senza l’apporto della città di Avezzano, non ha potuto esprimere ulteriori delegati”. Una motivazione espressa già nel corso della seduta di insediamento e convalida degli eletti.

“La scelta”, dichiara Roberto Giovagnorio, “è il frutto di un’azione concordata con le esigenze degli amministratori locali per la difesa e tutela delle comunità Marsicane e pienamente condivisa con il collega Alfonsi. Ho voluto confermare e esprimere continuità all’attività di governo, iniziata con la Presidenza di Angelo Caruso, per le tante e positive iniziative intraprese per il nostro territorio, astenendomi dalle vecchie logiche di partito che avrebbero compromesso e penalizzato i cittadini di questa vasta area”.

La decisione ha già suscitato maretta all’interno del Partito democratico marsicano e già si parla di commissione di commissione di garanzia. Giovagnorio ha infatti già votato compatto con la maggioranza nella prima seduta del consiglio provinciale, mentre gli altri esponenti della sua coalizione hanno votato contro.

“La preferenza“, spiega però Giovagnorio, “rientra nel più ampio progetto di riportare la Marsica ai Marsicani, un momento fondamentale e delicato che deve dimostrare coesione e condivisione nel momento più difficile e incerto della politica locale, una richiesta che ho raccolto da cittadini e amministratori, che rappresentano, il mio primo e principale punto di riferimento. Sono sicuro che, il lavoro già iniziato e quello programmato, riporterà piena autonomia e prestigio alle nostre legittime aspirazioni”.