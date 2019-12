Patto per lo sviluppo del turismo, Dmc Marsica e Polo di innovazione per il Turismo in Abruzzo insieme per far conoscere la terra dei Marsi

Avezzano. Patto per lo sviluppo del turismo tra la Dmc Marsica e il Polo di innovazione per il Turismo in Abruzzo. Nei giorni scorsi il presidente, Giovanni D’Amico, alla luce della novità che introdurrà di fatto la Dmc nelle attività dell’organismo riconosciuto dalla Regione Abruzzo per l’attuazione delle funzioni strategiche in materia di turismo, ha scritto a tutti i soci per chiedere uno sforzo in più volto alla promozione del territorio.

“Ho voluto richiamare l’importanza di questa partecipazione, realizzata anche con la proficua collaborazione del Gal Marsica”, ha commentato D’Amico, “che permetterà agli operatori e all’intero territorio della Marsica di entrare nel contesto dei poli di maggior attrazione turistica in Abruzzo”.

Secondo D’Amico “si tratta di un risultato molto importante, ottenuto dopo cinque anni di attività costanti, tese alla configurazione e allo sviluppo dei prodotti turistici di grande pregio che il territorio della Marsica conserva. Un risultato che premia l’impegno dei soci, degli amministratori, dei tecnici, dei collaboratori e costituisce un punto di partenza importante per lo sviluppo futuro dell’economia turistica di questa terra”.