Patto per la sicurezza tra il Comune di Carsoli e l’associazione nazionale dei carabinieri

Carsoli. Nel segno della collaborazione e dell’impegno è stata siglata una convenzione tra il Comune di Carsoli e il nucleo volontari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri – sezione di Carsoli per lo svolgimento di attività di osservazione, salvaguardia e assistenza al territorio comunale. L’attività si qualifica come intervento di supporto, aggiuntivo, e non sostitutivo dei ruoli di propria competenza. Il compito dei volontari è quello di essere una presenza amica e colloquiante con la popolazione ma anche rassicurante e che dissuada e prevenga comportamenti illeciti o contrari alle regole del senso civico.

In particolare i volontari dell’ANC presteranno servizio nei settori scolastico (sorveglianza nei pressi dei plessi scolastici); sociale (vigilanza aree pubbliche, mercato settimanale, parchi e patrimonio ambientale e culturale in genere), culturale e ricreativo (assistenza durante le manifestazioni civili e/o religiose, durante gli eventi a carattere culturale e ricreativo).

“Con questa convenzione la nostra Amministrazione spiega l’assessore Alessandra Zazza – ha intrapreso un processo partecipativo con un’Associazione di volontari con una grande esperienza di anni nell’Arma.

E’ questa una collaborazione- spiega il sindaco Nazzarro – che mette in circolo risorse partecipative che costituiscono una grande ricchezza al servizio della comunità e di tutto il nostro territorio. Si tratta, infatti, di un’attività preziosa – una sinergia che bisogna mantenere ed implementare – di cui ringrazio tutti i volontari dell’ANC, che la svolgono donando il loro tempo libero per la sicurezza dei cittadini. Se oggi le Istituzioni riescono a dare risposte più qualificate, lo si deve anche alla presenza sul territorio di associazioni come l’ANC.”

“La convezione siglata ieri vuole essere il giusto riconoscimento all’ANC Sezione di Carsoli, nella persona del suo presidente Domenico Gregori e di tutti i volontari che lo affiancano, per l’impegno, la professionalità e la serietà dimostrata attraverso il loro prezioso sostegno nelle varie attività svolte sul nostro territorio. Infatti, il loro apporto alla buona riuscita delle molte iniziative pubbliche cittadine sul piano dell’ordine pubblico, è da tempo determinante e per questo la sottoscrizione della collaborazione è stato voluta da entrambe le parti con molta convinzione.”