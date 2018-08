Patto di collaborazione tra Antrosano e San Pelino, i comitati di quartiere dicono si a pista ciclabile

Antrosano. Un incontro proficuo, quello avvenuto tra Enrico De Tiberis e Giuseppe Ruscitti, presidenti dei comitati di quartiere di San Pelino e di Antrosano in presenza dell’ assessore Pierluigi Di Stefano e del parroco in comune delle

due frazioni, don Antonio Allegritti. Un’ occasione di confronto sulle tematiche comuni tra i due paesi, una su

tutte l’approvazione del collegamento delle frazioni attraverso la pista ciclabile, così come proposto dall’assessore Presutti nei giorni scorsi. Il tema della mobilità ciclistica, infatti, assume per il nostro territorio una rilevanza strategica sia in ambito urbano che extraurbano per i benefici, ambientali, economici e sulla salute dei cittadini che tale modalità attiva di trasporto comporterebbe, se opportunamente favorita. Un’ulteriore iniziativa è stata inoltre concordata tra le due comunità: una visita guidata presso i Cunicoli di Claudio al fine di promuovere e scoprire

luoghi del territorio. Nell’occasione, sarà celebrata una messa all’aperto dal parroco Don Antonio Allegritti.

Un’idea nata al fine di promuovere l’identità del nostro territorio attraverso azioni finalizzate a informare e coinvolgere i cittadini. Quale migliore pubblicità per un territorio quella fatta dei propri concittadini, di una comunità consapevole che il turismo è una risorsa economica, oltre a fonte di lavoro. I due comitati di quartiere hanno già concordato altri incontri, per raccogliere le istanze della popolazione e collaborare con l’amministrazione comunale promuovendo iniziative utili per migliorare e qualificare lo sviluppo culturale, l’assistenza sociale, la salute degli abitanti la tutela dell’ambiente e l’arredo urbano.

