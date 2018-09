Patto d’amicizia tra Lecce nei Marsi e Lecce in puglia all’insegna della solidarietà

Lecce nei Marsi. Patto d’amicizia tra Lecce nei Marsi e Lecce in Puglia a 103 anni dal terremoto che distrusse il paese. Grazie a dei documenti ritrovati in archivio il primo cittadino della comunità marsicana, Gianluca De Angelis, ha scoperto che l’amministrazione pugliese aiutò la sua gente subito dopo il terremoto e ha deciso di andare a incontrare il collega pugliese, Carlo Salvemini, con il quale si è messo subito al lavoro per gettare le basi dell’imminente gemellaggio. “In occasione del centenario della Marsica abbiamo ritrovato degli atti in archivio nei quali si parlava dell’aiuto concreto dato dalla comunità pugliese a quella di Lecce nei Marsi”, ha spiegato il sindaco De Angelis, “in pratica abbiamo scoperto che Lecce adottò Lecce nei Marsi e raccolse dei fondi per la ricostruzione.

Venne fatta una targa in ricordo dell’iniziativa dove c’era scritto che “Lecce piccola ringraziava Lecce grande”. Subito ci siamo messi in contatto con l’amministrazione comunale di Lecce e da lì è partito l’iter per poter avviare un gemellaggio tra le due comunità “. Nei giorni scorsi De Angelis ha incontrato in Puglia il collega Salvemini per una prima riunione in vista del patto di amicizia.