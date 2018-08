Patate fucino IGP, consorzio di tutela fissa prezzi: ottima qualità anche se semina tardiva

Avezzano. Nella riunione di ieri il Consiglio di amministrazione del consorzio di tutela IGP Patata del Fucino ha deliberato i prezzi di prodotto per la campagna pataticola 2018, validi fino al prossimo incontro del Consiglio. Alla riunione, dove hanno partecipato anche tutti i confezionatori soci del consorzio (Ampp, Torti, Angelucci, F.LLI Cambise, Coop.va La Serra, La Campagnola, Sielca 2 e Coop.va Coltor), si è concordato all’unanimità di fissare il prezzo di vendita delle Patate del Fucino IGP da immettere sul mercato secondo le modalità delle confezioni vert-bag:

– Confezione da kg. 1,5 a 0,80 euro/kg; – Confezione da kg. 2,0 e 2,5 a 0,75 euro/kg; – le confezioni in sacco rete da 5 kg a 0,70 euro/kg, il tutto franco arrivo sovra imballo in cartone compresso. Le confezioni immesse sul mercato avranno un packaging unico per tutti i confezionatori soci del Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino. Nonostante la semina tardiva a causa delle piogge primaverili, la campagna pataticola 2018 è stata ottimale grazie ad un clima fresco e piovoso che ha garantito una produzione di elevata qualità, sana e senza danni meccanici per cui è stato fissato un prezzo minimo alla produzione in €/kg di 0,35 per le patate del Fucino IGP franco magazzino dei condizionatori cernite e calibrate.

In questa fase con l’inizio delle scavature il prodotto IGP Patata del Fucino eccelle grazie all’alto contenuto di fosforo e potassio e alle tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale con ulteriori certificazioni (SQNPI). La commercializzazione del prodotto Patata del fucino IGP è iniziata lunedì 20 agosto 2018.