Passione sport: si chiude il nuovo corso per istruttori di Padel a Tagliacozzo

Tagliacozzo. Parole chiave: Pademania! Dopo il grande successo legato al Padel – noto sport di derivazione tennistica – si chiude il nuovo corso targato CSEN per istruttore di primo livello. Il corso, strutturato in due week end, in quello del 19 e 20 febbraio 2022 ha visto protagonista l’esercitazione tecnico pratica di Padel (colpi base, dritto, rovescio, volèè, smash e servizio, utilizzo delle pareti e posizioni in campo a seconda dei vari colpi da fare, oltre che l’inserimento di colpi “speciali”, vibora e bandeja e di come utilizzare i colpi “speciali”. Non sono mancati i cenni di fisiologia dello sport (capacità motorie necessarie allo sport del Padel, forza, resistenza e velocità, preparazione atletica specifica del Padel), con l’approfondimento delle nuove normative, degli adempimenti fiscali nella costituzione e nella gestione di una associazione sportiva dilettantistica o di una società sportiva dilettantistica, oltre che la novità della riforma dello sport 2022.

Nel secondo week end del 26 e del 27 febbraio, i partecipanti hanno affrontato l’esercitazione tecnico pratica di Padel (impostazione lezione di Padel, lezione di padel, esercizi maestro/ cesto e uso del materiale didattico birilli coni e paretine). Si è aggiunto poi lo studio della condotta da tenere in caso di soccorso, controllo dell’infortunato, tecnica del massaggio cardiaco, posizioni di sicurezza e utilizzo di defibrillatore, l’importanza del riscaldamento e del defaticamento dopo l’attività sportivae gli aspetti motivazionali, oltre che di potenziamento, dell’autostima dell’atleta.

Dulcis in fundo, il corso si è concluso con una valutazione tecnica dei corsisti, con video e valutazione tecnico pratica sul come pianificare una lezione di Padel e sulla dimostrazione delle tecniche fondamentali. I partecipanti hanno ricevuto i propri diplomi dal sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, dal vice, Anna Mastroddi e dal presidente del consiglio Alessia Rubeo, e il patentino tecnico di primo livello Csen.

Soddisfatto lo staff tecnico ha visto la partecipazione di varie figure di riferimento dello sport: Agostino Toppi, responsabile progetti CSEN Abruzzo, Adriano Accorroni, maestro di tennis presso circolo tennis club Parioli dal 2003 al 2017 con 9 trofei FIT vinti. Giocatore di 2 categoria Fit , è attualmente campione di Italia con la Lazio Padel. Inoltre ricopre il ruolo di direttore tecnico presso circolo sportivo Augustea padel e di formatore istruttore 1 livello presso csain, il responsabile organizzativo Roberto Buzzelli, laureato in Scienze Motorie e direttore tecnico associazione sportiva Dynamica Fitness Club e Vittorio Dattolo, laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica e in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.