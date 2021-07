Passione giardinaggio: colora il tuo verde con le piantine perenni, qualche consiglio

Grazie a Santilli Vivai, con l’arrivo prima della primavera e poi dell’estate, vi abbiamo guidato verso un viaggio tutto “green” che ha appassionato migliaia di lettori.

Perché ormai la “passione giardino e orti” dilaga e difficilmente si riesce a farne a meno. Dedicare del tempo al giardinaggio rilassa, crea dinamiche nuove e costruttive anche tra gli adulti e i più piccoli e ci permette di rendere più belle le nostre case, con spazi all’aperto colorati e terrazzi e balconi fioriti.

Oggi parliamo di piantine perenni, che spesso sono costrette a lasciare il passo alle piantine fiorite stagionali che però durano giusto il tempo di qualche mese. E per questo qualcuno dei giovani appassionati è a caccia ora di una “controtendenza” che a quanto pare funziona sempre di più.

Le perenni possono continuare a vivere anche per molti anni dopo la fioritura e la sfioritura.

Ve ne facciamo vedere qualcuna ma chiaramente è solo qualche esempio, perché lo staff di Santilli Vivai di Celano vi aspetta nelle serre di via Tiburtina, a poche centinaia di metri dall’uscita autostradale Aielli-Celano, in provincia dell’Aquila, per scegliere insieme quelle che si adattano di più alla vostra personalità e al vostro gusto.

Lippia nodiflora

La Lippia nodiflora o Lippia repens è una pianta perfetta per il giardino ed è bella anche come ornamentale nei vasi a terra o sospesi. Dà un effetto di tappezzatura perchè ha fiori e foglie molto fitti. Ha una crescita velocissima e, grazie alle radici che sviluppano orizzontalmente al terreno, riesce a coprire in pochissimo tempo ampie e vaste superfici.

Monarda didyma

È nota come fiore del Bergamotto. È una piantina erbacea perenne anche aromatica perché viene coltivata sia a scopo ornamentale per la bellezza dei fiori anche molto colorati, sia come pianta officinale per le sue proprietà benefiche soprattutto nelle foglie.

Echinacea purpurea

È una pianta che compone grandi fiori appariscenti, con foglie lucide e allungate, sostenuti da lunghi gambi. Le foglie, i fiori e le radici della rudbechia vengono utilizzate in erboristeria per la quantità di oli essenziali che contengono.

Coreopsis verticillata “Grandiflora”



È una pianta longeva, che cresce rapidamente: forma un cespuglio morbido e il suo giallo oro si abbina benissimo con le foglie verde scuro. Ama stare in postazioni soleggiate e cresce meglio su terreni medi, umidi e ben innaffiati. I fiori appassiti andrebbero tolti rapidamente così da stimolare una continua nuova fioritura.

Santilli Vivai

Via Tiburtina Valeria km 125, 300

Celano (AQ)

Tel. 0863 793286

#advertising