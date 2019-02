Passione, determinazione, professionalità ed umiltà: Fulvia Tellone torna dietro le quinte del Festival di Sanremo

Tagliacozzo. La make up artist and hair stylist Fulvia Tellone torna per la seconda volta dietro le quinte del Festival di Sanremo, dopo l’avventura dello scorso anno nei camerini dell’Ariston con il presentatore Pierfrancesco Favino. Da anni al fianco di Simone Belli, Fulvia rappresenta uno dei profili più richiesti della SB – Agency.

Passione e determinazione hanno fatto si che Fulvia potesse aggiudicarsi un posto importante al fianco di Simone Belli collaborando a suo stretto contatto per gli eventi più patinati e glamour del panorama italiano ed internazionale: la Mostra del cinema di Venezia, la Fashion Week milanese e parigina, Amici di Maria De Filippi sino ad approdare alla più importante kermesse musicale italiana, il Festival di Sanremo.

Quest’anno Fulvia torna a Sanremo e, con la sua professionalità e bravura che anni contraddistinguono il suo lavoro, seguirà Francesco Motta, uno dei cantanti in gara della 69esima edizione del Festival nonché fidanzato dell’attrice Carolina Crescentini. Il cantautore pisano, ma di origini livornesi, porterà sul palco dell’Ariston il brano “Dov’è l’Italia“.

La make up artist seguirà anche l’attrice Anna Ferzetti, attrice e moglie di Pierfrancesco Favino, reduce dall’esperienza dello scorso anno a Sanremo a fianco del direttore artistico Claudio Baglioni e Michelle Hunziker. La Ferzetti sarà la protagonista infatti del “Prima festival”, che andrà in onda 5 minuti prima della diretta su rai1.

“Il mio consiglio è innanzitutto capire quanto si è motivati nell’intraprendere questo mestiere”, spiega la marsicana doc Fulvia Tellone, “credo che sia importante la formazione, perché il lavoro del make-up artist possiede un’enorme potenzialità, ma bisogna essere tenaci, studiare a lungo e fare anni di vera gavetta. Per me è stato fondamentale aver scelto un’accademia che, fin da subito, mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con il mondo della moda e della bellezza”.

Fulvia è la dimostrazione che sacrificio ed ambizione se uniti ad umiltà e spirito di condivisione possono rendere i sogni realtà.

In bocca al lupo per questa nuova avventura.