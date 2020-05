Passerotti visita la Nuova Presafer, Celi: le istituzioni dovrebbero fare da facilitatori e aiutare le aziende

Nel faccia a faccia con Passerotti, che si è detto subito soddisfatto per il lavoro portato avanti nell’azienda del nucleo industriale, è stato ribadito, come già fatto dal cavaliere Donato Lombardi, ex presidente di Confindustria Abruzzo e già proprietario della Presider, che la mano tesa delle istituzioni è fondamentale per il mondo imprenditoriale marsicano. “Il nostro è stato un investimento importante a testimonianza che quando c’è la volontà di imprenditori seri e motivati è possibile rilanciare un’azienda”, hanno spiegato i fratelli Celi, “purtroppo non abbiamo trovato né in questa occasione, né in altre l’aiuto delle istituzioni che invece di facilitarci spesso sono state di ostacolo a causa dell’eccesso di burocrazia”.

Nella visita istituzionale il commissario si è complimentato con la società per il risultato ottenuto con la Nuova Presafer e ha apprezzato l’invito fatto ad andare incontro a chi lavora ogni giorno nel territorio e dà lavoro al territorio. “Confrontandoci con il commissario anche lui si è detto concorde con noi sull’importanza del ruolo delle istituzioni nello sviluppo del territorio attraverso chi vuole fare impresa. Siamo certi che attraverso un filo diretto tra il mondo della pubblica amministrazione e il mondo del lavoro potrebbero esserci altri esempi virtuosi, qui come altrove, proprio come quello della Nuova Presafer”.

Nell’ottica di strategie volte a supportare il rilancio delle attività economiche il Commissario si è impegnato a prendere contatti con gli Uffici della Regione preposti alla gestione dei fondi strutturali europei per verificare ogni possibile iniziativa di accesso a tali strumenti di finanziamento per interventi di riconversione delle strutture industriali e più in generale di sostegno all’insediamento di nuovi presidi imprenditoriali nell’area industriale di Avezzano e dell’intero comprensorio marsicano.