Passerotti è il nuovo commissario prefettizio di Avezzano: daremo continuità all’amministrazione

Avezzano. Dopo le due esperienze di commissariamento al comune di Celano, Mauro Passerotti, appena nominato Commissario Prefettizio per la città di Avezzano, si insedia nel capoluogo marsicano.

Viceprefetto del Ministero degli Interni, a lui spetterà il compito di condurre la città al voto nel maggio del prossimo anno. La situazione in cui dovrà operare non sarà delle più semplici, non tanto per i diversi lavori cantierizzati ed in dirittura d’arrivo, quanto per la necessità di rasserenare gli animi cittadini.

Con un’esperienza trentennale nei ranghi della Prefettura, in contesti anche molto delicati come quelli della Capitale, ha ricoperto molteplici incarichi presso le più alte istituzioni, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in contatto con il Ministero dell’Interno , ed ora si appresta a prendere le redini del Comune di Avezzano.

Le sue prime parole da Commissario in costanza della presentazione della nuova sede della facoltà cittadina di giurisprudenza: “Questa è un’occasione unica per fornire vicinanza ad Avezzano e all’Università, sembrava giusto essere qui oggi per sottolinearlo. Dare continuità all’Amministrazione, questo è il lavoro del Commissario: fornirò la massima continuità per non lasciare un anno in attesa la città, cui rivolgo i migliori auguri con l’auspicio di collaborare durante il periodo commissariale”

A rendere necessario il suo intervento, dopo la sua ultima esperienza come commissario di Ussita (MC), lo scioglimento del consiglio comunale verificatosi in seguito alla bocciatura del Consuntivo 2018, che ha di fatto posto fine all’Amministrazione De Angelis.