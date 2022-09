Passaggio di testimone nella dirigenza del Serpieri, incarico a Francesco Di Girolamo

Avezzano. Passaggio del testimone nell’istituto superiore di Avezzano Arrigo Serpieri. La dirigenza passa da Cristina Di Sabatino al nuovo incaricato Francesco Di Girolamo.

“Salutiamo e ringraziamo con affetto e stima la dirigente Cristina Di Sabatino che in questi tre anni, con fermezza, passione, caparbietà e tante energie, ha saputo concretamente valorizzare il Serpieri nel territorio”, afferma la scuola, “le facciamo un grande ‘In bocca al lupo’ per il nuovo incarico. Diamo il benvenuto al dirigente Francesco Di Girolamo che con entusiasmo è entrato a far parte della famiglia del Serpieri, pronto a prendere il timone e continuare a cavalcare l’onda per far crescere e conoscere sempre più il Serpieri nel territorio”.