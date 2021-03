Pasqua porta una ventata di dolcezza per i celiaci, ecco come partecipare al concorso

Avezzano. La Pasqua porta una ventata di dolcezza per tutti celiaci. Alla Farmacia De Bernardinis hanno pensato di fare qualcosa di speciale per gli amici che mangiano solo prodotti senza glutine. Curiosi di sapere come poter partecipare al concorso? Vi sveliamo tutto…

Dopo la fortunata iniziativa di Natale che ha visto la partecipazione di decine di persone intente a creare il più bel dolce natalizio senza glutine anche per la Pasqua la Farmacia De Bernardinis non è voluta essere da meno. E’ stato infatti indetto un concorso rivolto a tutti gli amici celiaci che si rivolgono allo store della farmacia di via Garibaldi per comprare pasta, pane, dolci e specialità gluten free.

Grazie alla collaborazione con “Piaceri Mediterranei”, da sempre in prima linea nella ricerca e produzione di prelibatezze adatte anche ai celiaci, è stato messo in premio un uovo di Pasqua Noccior di cioccolato finissimo della Lindt con nocciole Igp del Piemonte.

Per aggiudicarselo basterà acquistare 20 euro di prodotti “Piaceri Mediterranei” nella Farmacia De Bernardinis e aspettare il 3 aprile. Proprio quel giorno, infatti, ci sarà l’estrazione e il fortunato potrà portarsi a casa l’uovo di Pasqua.

