Pasqua a suon di salamelle, lasagna, cannelloni, agnello e arista: e “addio” zona rossa!

Un menù di Pasqua che proverà a non far pensare a zone rosse, gialle o arancioni. A base di prodotti e ricette tipiche della tradizione abruzzese, in alcuni aspetti marsicana. Il prezzo è conveniente: la promozione è stata pensata proprio per chi a Pasqua vuole concedersi del tempo con la famiglia, senza pensare a pentolini sporchi o alla casa piena di indelebili odori.

Una Pasqua a colpi di salamelle, lasagne, agnello e arista. Ma se poi, il gusto del cucinare non si batte… Ecco l’altra soluzione. Un e-commerce dove non resta che l’imbarazzo della scelta.

E per finire, a Eurocash, punto di riferimento dell’ingrosso carni di tutto il centro Italia, hanno pensato pure a offrire qualche gustosa e veloce ricetta da realizzare a casa. Insomma, basta pensare alla zona rossa!



Prenota il tuo menù e ritiralo in uno dei punti vendita della Marsica

Per prenotare i menù da asporto di Pasqua è possibile chiamare il numero 0863 441940, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30. Lo puoi ritirare poi in uno dei punti vendita che vedi nella locandina.

L’intervista

Guarda l’intervista ad Andrea di Cintio che racconta i nuovi progetti dell’azienda Eurocash, dall’attivazione degli e-commerce fino alla promozione nuova per la Pasqua:

Come arrivare nella sede Eurocash di via Sant’Andrea, ad Avezzano

Acquista on line sul sito E-commerce

Non solo menù da asporto ma anche tanta carne in tagli e confezioni diverse che si può acquistare on line, comodamente da casa.

Sull’e commerce, attivato proprio quando è più difficile spostarsi per via delle restrizioni dettate dal governo a contrasto del coronavirus, è possibile acquistare in sicurezza, così da poter poi cucinare a casa i tuoi piatti preferiti.

Leggi qui alcune ricette:

CLICCA SUL BANNER, VAI SUL SITO E SCEGLI CARNE E SALUMI:



#advertising