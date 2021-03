Partono le iscrizioni per il Cai Avezzano, appassionati di montagna pronti a ripartire

Avezzano. Al via le iscrizioni per il Cai Avezzano. Gli appassionati di montagna, a causa delle ultime normative previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri in merito al contrasto al coronavirus, hanno dovuto rinunciare ad alcune escursioni. In programma, però, ce ne sono tante altre e la sezione Cai di Avezzano ha già un calendario molto ricco per tutti i gusti.

Quanti ancora non hanno rinnovato la tessera o vogliono farla potranno iscriversi al Club alpino italiano entro il 31 marzo e iniziare a esplorare insieme a loro le montagne abruzzesi in tutta sicurezza. “Il covid ha rallentato i nostri passi ma non ci ha fermato”, hanno scritto i responsabili del Cai Avezzano nella loro nota rivolta ai soci e non, “nelle scorse settimane abbiamo vissuto giorni terribili per la perdita dei nostri quattro amici sotto la valanga del Bicchero – Tonino Durante, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Valeria Mella – e anche in quella circostanza abbiamo cercato di dare il nostro contributo economico al grande lavoro del Soccorso alpino e della pro loco di Forme.

Pian piano stiamo ripartendo con le attività nel rispetto dei limiti imposti dalle norme governative e ci auguriamo di tornare presto alla normalità”. Per informazioni sul tesseramento è possibile contattare il numero 333.5720691 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]