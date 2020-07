Parto indolore all’ospedale di Avezzano, Genovesi (Lega): è stato merito nostro, gli atti lo dimostrano

Avezzano. “Qualcuno in questo periodo ha fatto il disfattista, dimenticando di dire che il lavoro che ha sbloccato il parto indolore all’ospedale di Avezzano è totalmente della Lega, nato durante la campagna elettorale alle regionali del febbraio scorso con le nostre proposte. Ci sono gli atti che lo dimostrano”. Così il candidato sindaco della Lega alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, rivendica la paternità dell’azione che ha portato nei giorni scorsi la Asl provinciale dell’Aquila ad annunciare l’attivazione, nel prossimo mese di settembre, del servizio di parto indolore nel reparto di ginecologia.

La netta presa di posizione, seguita ai comunicati stampa di altre forze politiche “che si sono autoassegnati la medaglia”, c’è stata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio nella sede elettorale dello stesso 40enne imprenditore, alla presenza dell’assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, della Lega, e del consigliere regionale salviniano Simone Angelosante, medico e sindaco di Ovindoli.

“Oggi c’è chi fa campagna elettorale con il lavoro altrui” afferma Genovesi. “Chi lo fa dimostra il suo scarso spessore politico, facendo ‘copia e incolla’. Sono gli stessi che sedevano nel comitato ristretto dei sindaci ai tempi della giunta regionale di centrosinistra mentre la Marsica veniva depauperata. Dimenticano di dire che loro erano seduti nell’organismo che fa la programmazione e dà indicazioni politiche”.

“L’assessore Verì” dichiara invece Angelosante “sa bene quanto le ho rotto le scatole. È un anno che ci stiamo lavorando perché lo avevamo promesso in campagna elettorale: se a settembre si farà è grazie al nostro lavoro, non perché qualcuno ha fatto un articoletto sulla stampa. Si farà perché c’è stata la programmazione del personale con concorsi e assunzioni. In Marsica c’è poco da fare con i disfattisti, chi lo fa, lo fa per amore di parte: la situazione che abbiamo ereditato da coloro che fanno i disfattisti è vergognosa, se qualcuno ha tagliato i servizi a Pescina e Tagliacozzo non è stato certo questo governo regionale. Se qualcuno non ha fatto concorsi per primari all’ospedale di Avezzano, non è certo per colpa di questo governo regionale. La Lega ha a cuore la Marsica e con Genovesi sindaco lo dimostrerà ancora di più” conclude Angelosante.