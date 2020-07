Parto indolore ad Avezzano, Di Pangrazio: accolto il nostro appello, ma resteremo vigili

Avezzano. “Apprendiamo con soddisfazione, dopo la nostra segnalazione, l’impegno dei vertici della ASL, di attivare, anche per il Presidio di Avezzano, il partoanalgesia, il cosiddetto parto indolore. Infatti, qualche giorno fa,

abbiamo evidenziato la necessità e il diritto per le donne in gravidanza del territorio della Marsica, di poter partorire nel nostro presidio ospedaliero, senza la necessità di doversi recare in altri nosocomi con conseguenti

difficoltà e disagi” così l’ex primo cittadino di Avezzano e candidato sindaco alle amministrative 2020, Gianni Di Pangrazio.

“Ieri, finalmente, il nostro appello è stato raccolto ma, fino all’effettiva attivazione di questo servizio, rimarremo vigili e attenti che quanto stabilito venga concretamente attuato. Come ribadito in altre occasioni, la sanità nella Marsica rappresenta una priorità e il diritto alla salute un presidio irrinunciabile e, per questo, chiediamo che il nostro ospedale venga potenziato e diventi vero polo di eccellenza per un’area che conta oggi oltre 130.000 abitanti.” conclude Di Pangrazio.