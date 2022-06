Partito il Cammino dell’accoglienza, 400 ragazzi sulle tracce della Resistenza

Balsorano. Sono 400 i giovani marsicani che stanno percorrendo in questi giorni il Cammino dell’accoglienza. Il nono appuntamento, che in tre giorni attraverserà la Valle Roveto fino ad Avezzano in ricordo della Resistenza e della seconda guerra mondiale, è partito ieri mattina da Balsorano dopo il saluto del sindaco, Antonella Buffone.

Nella tarda mattinata sono arrivati a Morrea, frazione di San Vincenzo Valle Roveto dove ad attendere i giovani c’erano non solo gli amministratori comunali ma anche la Pro loco che ha riservato a loro un’accoglienza particolare.

In occasione del 2 giugno il sindaco, Carlo Rossi e il presidente dell’XI Municipio Roma capitale, Gianluca Lanzi, hanno commemorato le medaglie d’oro Franco Corradi e Giuseppe Testa. Subito dopo l’attore Ariele Vincenti ha interpretato per i ragazzi che stanno percorrendo il Cammino dell’accoglienza un omaggio a Testa e alla frazione di Morrea. Pausa pranzo per tutti con la Pro Loco di Morrea che, in collaborazione con le altre Pro loco del Comune di San Vincenzo, ha offerto una pausa ristoro. Oggi i giovani continueranno il cammino toccando Morino, Canistro e Civitella Roveto. In serata previsto l’arrivo a Capistrello.