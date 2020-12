Partito democratico su ospedale Avezzano: sostegno e adesione alla manifestazione dei sindacati

Avezzano. “Saremo al fianco delle sigle sindacali nella manifestazione in programma per il prossimo 18 dicembre alle ore 10 davanti all’ospedale di Avezzano SS. Filippo e Nicola – così in una nota il Partito democratico della provincia dell’Aquila – vogliamo esserci per dare voce ad un territorio umiliato dalla Dirigenza ASL e dalla Regione e anche per esprime solidarietà ai medici, infermieri e operatori sanitari che meritano tutta la nostra gratitudine e il nostro sostegno in questo difficile momento.” Avezzano. “Saremo al fianco delle sigle sindacali nella manifestazione in programma per il prossimo 18 dicembre alle ore 10 davanti all’ospedale di Avezzano SS. Filippo e Nicola –– vogliamo esserci per dare voce ad un territorio umiliato dalla Dirigenza ASL e dalla Regione e anche per esprime solidarietà ai medici, infermieri e operatori sanitari che meritano tutta la nostra gratitudine e il nostro sostegno in questo difficile momento.”

“I lavoratori della sanità sono stati abbandonati e offesi, dapprima privandoli di strumenti e presidi, poi addirittura arrivando alle minacce con l’ormai tristemente nota circolare della Direzione generale che preannuncia provvedimenti e conseguenze disciplinari verso chi denuncia carenze e disservizi. E’ inaccettabile quello che sta succedendo nella sanità provinciale ed in particolare nell’Ospedale di Avezzano. Nessuna delle tante e vane promesse che il Presidente Marsilio, l’Assessore Verì, il manager Testa e i Consiglieri regionali Angelosante e Quaglieri hanno sbandierato è stata portata a casa.” continua la nota.

“L’ospedale da campo, la più volte annunciata macchina per processare i tamponi, le assunzioni, il potenziamento degli ospedali di Pescina e Tagliacozzo, i lavori per Pronto Soccorso e terapie intensive, i vaccini antinfluenzali: niente di tutto questo. E’ scandaloso il livello di inefficienza dell’azienda e la dimensione del disastro cui questa Regione sta esponendo i nostri concittadini. E’ il momento di far sentire la nostra voce e di partecipare, con tutte le dovute precauzioni, alla mobilitazione promossa dal sindacato, alla quale garantiamo pieno sostegno e ampia adesione” conclude il Pd della provincia aquilana.