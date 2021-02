Partiti da Ovindoli i soccorritori per il recupero del quarto disperso sul Velino (FOTO)

Ovindoli. Sono partiti da Ovindoli i soccorritori per il recupero del corpo di Gianmarco Degni, 26enne di Avezzano, il quarto escursionista disperso sul Monte Velino dal 24 gennaio.

A Forme di Massa d’Albe non è stato possibile far partire gli elicotteri per via della scarsa visibilità dovuta alla nebbia.

Nelle immagini scattate a poche decine di metri dal Monte Magnola si vedono le squadre di soccorso a lavoro già dalle prime ore del mattino. Bisogna fare in fretta per via dell’innalzamento delle temperature che farebbero sciogliere la neve e che quindi potrebbero provocare dei distaccamenti in quota e mettere così in pericolo gli uomini che stanno lavorando.