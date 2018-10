Partita tra Civitella Roveto e Asd L’Aquila non sarà disputata, proteste per la penalità alla squadra marsicana

Civitella. “Dopo numerosi e vani tentativi per la ricerca di un impianto sportivo adeguato per ospitare la partita con la società L’Aquila ci troviamo costretti a non poter disputare la partita”. E’ la sintetica ma eloquente comunicazione della dirigenza dell’Atletico Civitella Roveto, girata via mail alla Figc Abruzzo nella mattinata di ieri.

La gara si sarebbe dovuta disputare al “Comunale” di Magliano Dei Marsi, ma il Delegato allo Sport della locale Amministrazione ha fatto sapere alla Figc Abruzzo di non poter “mettere a disposizione la propria struttura in quanto risulterebbe inagibile la tribuna”.

Di conseguenza, viste le due comunicazioni, il Comitato Regionale Abruzzo della Figc ha deciso che il match Atletico Civitella Roveto-Asd Città di L’Aquila non si svolgerà.

La Figc Abruzzo fa sapere che i provvedimenti disciplinari agganciati alla mancata disputa del match saranno resi noti nel suo prossimo Comunicato Ufficiale.

Per molti, imporre spazi per le tifoserie distinti p una assurdità per partite con piccole tifoserie. La società marsicana, a causa dell’accaduto, sarà infatti costretta anche a pagare la multa e verrà penalizzata di un punto e L’Aquila, comunque sia, perde una domenica di sport.