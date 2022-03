Parte su GoFundMe una raccolta fondi per Simone, il giovane amico di Enzo Ventimiglia: “Il bene genera bene”

Magliano de’ Marsi. È partita su GoFundMe una raccolta fondi per aiutare Simone, il ragazzo che rimarrà per sempre legato al gran cuore di Enzo Ventimiglia, il 31enne di Magliano de’ Marsi, che ha perso la vita in un incidente stradale la notte tra il 16 e il 17 febbraio.

Ventimiglia era il vice comandante della stazione del soccorso alpino di Avezzano, grande appassionato di montagna e nel 2020, durante un’escursione sul Gran Sasso, rimase coinvolto in un grave incidente mentre era in compagnia del giovanissimo Simone, che allora aveva 16 anni.

“Enzo aveva un gran cuore e un profondo senso di dedizione verso tutti”, scrive l’organizzatrice della raccolta fondi, Eleonora D’Angelo, compagna di numerose escursioni di Ventimiglia, “ma soprattutto verso un giovane ragazzo anch’egli innamorato della montagna, come lui affascinato dagli impervi sentieri che conducono all’apice del blu. A Simone”, prosegue, “Enzo offrì tutto il suo sostegno nel periodo successivo al tremendo incidente che li vide coinvolti entrambi sul Gran Sasso nel 2020. Quell’evento ha portato a Simone gravi danni neurologici permanenti. Enzo si prendeva cura di lui economicamente e affettivamente. Per lui è stato un fratello, padre. In memoria di Enzo e della sua vita spesa per gli altri, perché possa continuare con la sua mano, attraverso tante altre mani, a stringere idealmente quella di Simone e ad accompagnarlo nel difficile percorso che lo attende per tornare alla sua autonomia”, conclude Eleonora, “chiediamo un contributo per la raccolta fondi”.

La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/wqtrv- il-bene-genera-bene